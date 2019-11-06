شكرا لقرائتكم خبر عن عشان مش فاضيين.. سبب تعطيل تعاون جوناس بلو وشون مندس؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج و الكاتب الإنجليزي جوناس بلو أنه يسعي جاهدا للتعاون مع النجم الشهير شون مندس في عمل فنى سيخطف أذهان كل المعنيين بالموسيقي والغناء، حيث كشف موقع " noise " أن جوناس بلو البالغ من العمر ( 30 عاما) يجري محادثات مع مندس لتقديم عمل غنائى معا، وهى الفكرة التي كان يريد الثنائي تقديمها منذ فترة طويلة ، لكن العائق الحقيقي هو جدول أعمالهما المزدحم .

أكد جوناس لموقع "the sun " قائلا : " نحن فقط بحاجة إلى العثور على الوقت المناسب لبدء مشروعنا الفنى، فأنا أرغب في الدخول إلى الاستوديو مع شون مندس فتواجدنا معا سيجعل هناك فرصة قوية لتبادل التجارب والخبرات وهو بالتأكيد في صالح العمل، ولكن لم يسعفنا الوقت حتى الآن .