نجل حلا شيحة يداعبها: "أكتبى ماما أحسن واحدة فى الدنيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مداعبة لطيفة بين حلا شيحة وابنها "احمد" عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، كشفت حلال شيحة عن محادثة بينها وبين أبنها، قائلة: لما أبنك يشوفك احلى أم وأحلى ست فى الدينا.. بسأل أبني أحمد اكتب أيه قالي أكتبي يا مامي أحسن واحدة فى الدنيا. يذكر أن الفنان حلا شيحة، خاضت السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، مسلسل ، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين من إنتاج شركة سينرجى.

حلا شيحة

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