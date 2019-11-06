شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبلة.. u2 يحيى أول حفل بجولته الفنائية Joshua Tree tour في نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق U2 جولته الغنائية " Joshua Tree tour " لعام 2019 يوم الجمعة المقبل في أوكلاند بنيوزيلندا ، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها موقع " noise " . وأكد الموقع لكل محبي وعشاقي الفريق أن هذه الجولة ستتيح للجماهير فرصة الاستماع إلى ألبوم " Joshua Tree " لايف بالكامل. قائمة أغنيات Joshua Tree Where The Streets Have No Name I Still Haven’t Found What I’m Looking For With Or Without You Bullet The Blue Sky Running To Stand Still Red Hill Mining Town In God’s Country Trip Through Your Wires One Tree Hill Exit Mothers of the Disappeared قائمة أغنيات Joshua Tree

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