شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان عن والدتها فى عيد ميلادها: أفضل أم فى العالم.. أحبك كثيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها "كريس جينر" التى أتمت عامها الـ 64، بنشر صوره لهما عبر صفحاتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة.

ووجهت كاردشيان رسالتها لوالدتها، قائلة: "عيد ميلاد سعيد ماما.. أنتى أفضل أم في العالم كله.. كل يوم ينمو حبي واحترامي لكي بشكل كبير.. بعد أن نجحت في رعاية 6 أطفال على مدار سنوات طويلة، لقد منحتنا كل ما لديكي لنكون أفضل ما في وسعنا، أحبك كثيراً".

وعلى سياق متصل، تسعى نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان وزوجها كانى ويست إلى توسيع أملاكهم في أمريكا بشراء منزل جديد يقدر ثمنه بـ 3 مليون دولار بإحدى الكمبواندات الفخمة بولاية كاليفورنيا.