بينهم لبلبة وفراج وعمرو عابد.. نجوم الفن في افتتاح الدورة الـ12 لبانوراما الفيلم الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت سينما زواية مساء أمس الثلاثاء حفل افتتاح الدورة الـ12 لبانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية في شارع عماد الدين، على أن تنطلق عروض الدورة الأربعاء 6 نوفمبر وتستمر حتى 16 من نفس الشهر ليعرض أكثر من 75 فيلما.

واستقبلت الحضور المخرجة ماريان خورى، مؤسس البانوراما، بمشاركة عدد من ممثلي السفارات والمراكز الثقافية الأوروبية بالقاهرة.

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وحضر عدد كبير من الفنانين من بينهم لبلبة، ومحمد فراج، وخطيبته بسنت شوقى، ورمزى لينر، وثراء جبيل، ومحمد حاتم، وعمرو عابد، المخرج أحمد خالد، والمخرج شريف البندارى، والمخرجة هالة خليل، وخالد عبدالجليل، مستشار وزير الثفافة لشؤون السينما.

وشاهد الحضور فيلم الافتتاح "نأسف لأنك لم تجدنا" للمخرج كين لوتش، من بطولة كريس هيتش، دبي هانيوود، ريس ستون.

وتضم البانوراما هذا العام 8 أقسام بإضافة قسم جديد هو "هنا وهناك أفلام "بلا حدود"، بالإضافة إلى 7 أقسام من الدورات السابقة وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" الذي سيعرض من خلاله بعض الأفلام التسجيلية التي قدمتها الراحلة إيناس فاردا، بالإضافة إلي قسم عروض خاصة، الذي يتضمن بعض البرامج والعروض، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما 75 فيلما.