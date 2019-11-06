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شكوى جديدة من محامي الشرنوبي لنقيب الموسيقيين ضد سارة الطباخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قدم حسام لطفي، المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، شكوى جديدة إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، في رد جديد على القرار الصادر مؤخرا من النقابة بإيقاف الشرنوبي، لحين فض نزاعه مع المنتجة سارة الطباخ.

وقال لطفي بالشكوى إن المشكو فى حقها المنتجة سارة الطباخ لم تسدد منذ 6 أشهر أي دفعات للفنان محمد الشرنوبي عن أعمال تمت، ولم تقم بإسناد أي أعمال له خلال 6 أشهر، وذلك وفقا لشهادات موثقة لمتعهدي الحفلات.

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وأكد المحامي بالشكوى أن المنتجة نقلت محتوى أغاني الفنان بموقع يوتيوب من العام إلى الخاص، ونسبت إليه على غير الحقيقة المشاركة بالتمثيل والغناء في فيلم الممر دون علمها، وطرحت تسجيلا مبدئيا لأغنية "لحد امتى" عبر الإنترنت ونسبت ذلك إلى الفنان، وهو أمر مختلق.

واختتم المحامي شكواه مؤكدا أن الشرنوبي ألغى التوكيل الرسمي الصادر للمنتجة، إذ لم تعد لها صفه تمثيلية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت إيقاف الفنان محمد الشرنوبي، لحين فض النزاع بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، وديا أو قضائيا.

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