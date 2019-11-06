لقاء سويدان أمام تمثال الحرية ورامي رضوان بصحبة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أمام تمثال الحرية بمدينة نيويورك الأمريكية.

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل سيارتها.

رامي رضوان

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها داخل "الجيم".

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دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، وهي تقف بـ"البرنس" في شرفتها بالمغرب.

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من إحدى الدول الأجنبية.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وعلق: "فنجان القهوة بيشوفك كدة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من إحدى الدول الأجنبية وهي تحمل ورقة شجر.

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.