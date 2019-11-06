بينهم أنور وجدي ونور الشريف وماجدة.. ممثلون أخرجوا أفلاما قبل تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن المنتج وليد منصور، خلال برنامج "The insider" أن الفنان تامر حسني سيتولي مهمة إخراج الجزء الثاني من فيلم البدلة.

وتامر حسني ليس الفنان الأول، الذي قرر الإخراج، فالقائمة طويلة، ونستعرض في هذه السطور بعض منها..

يوسف وهبي

الفنان يوسف جمع بين الكتابة والتمثيل والإخراج في السينما والمسرح، ومن بين أفلامه التي أخرجها: "أولاد الشوارع، بيت الطاعة، ضربة القدر، رجل لا ينام، غرام وانتقام".

أنور وجدي

الأمر نفسه ينطق على أنور وجدي، وقد أخرج قرابة 15 عملا بينها : "4 بنات وضابط، بنت الأكابر، دهب، غزل البنات، قلبي دليلي".

كمال الشناوي

كمال الشناوي شارك في تأليف 6 أعمال، كما أنتج 5 أعمال، بجانب التمثيل، لكنه أيضا أخرج لمرة واحدة فقط، من خلال فيلم تنابلة السلطان.

أحمد مظهر

ولا يختلف الوضع عند الفنان أحمد مظهر، الذي أنتح وألف، وأخرج مرتين هما: "حبيبة غيري، نفوس حائرة".

حسن يوسف

الفنان حسن يوسف له 9 تجارب إخراجية منها "2 على الطريق، دموع بلا خطايا، القطط السمان، الجبان والحب".

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ماجدة الصباحي

الفنانة ماجدة الصباحي قدمت تجربة الإخراج مرة، في فيلم من أحب، وكانت مشاركة في تأليف العمل أيضا.

فاطمة رشدي

قدمت فاطمة رشدي عملا واحد من إخراجها هو فيلم الزواج.

حسين صدقي

أخرج الفنان حسين صدقي 16 عملا منها: "خالد بن الوليد، أنا العدالة، والشيخ حسن، البيت السعيد، آدم وحواء، المصري أفندي".

نور الشريف

الفنان نور الشريف له تجربة إخراجية وحيدة فقط في السينما وهي فيلم العاشقان، رغم أنه كان دائم التصريح بنيته في الاتجاه للإخراج منذ الثمانينيات.

وعن هذه التجارب، يقول الناقد طارق الشناوي إن أنور وجدي ويوسف وهبي هما الأكثر اكتمالا، وإنهما جمعها بين كل فنون السينما، وأجادا فيها.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن التجارب الأخرى لم تكن موفقة، ولم تقدم أي جديد، رغم أن بعضهم نجوما، مشيرا إلى أن نور الشريف كان دائما ما يوجه الأسئلة للمخرجين للتعلم منهم.

وأوضح أن المستوى الفني لهذه الأعمال متفاوت بكل تأكيد، لكن لما يمكن منها على درجة نجاح أعمال يوسف وهبي وأنور وجدي.

ولفت إلى أن هناك تجارب ناجحة خارج مصر لفنانين جمعوا بين الإخراج والتمثيل وحصلوا على الأوسكار، لكن في مصر لم يقدم أي نموذج رؤية مختلفة أو حقق عمله نقلة في الإخراج.