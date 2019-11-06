خالد أبو النجا يهاجم الشيخ الشعراوي: مثال للجهل بالعلم

أثار الفنان المصري خالد أبو النجا، جدلًا بعد دخوله على خط أزمة إمام الدعاة المصري، الشيخ محمد متولي الشعراوي، التي أثارتها في البداية الإعلامية أسما، ابنة الفنان شريف منير، بعد وصفها لأفكار الشيخ بـ“المتطرفة“.
فبعد صمت الجميع عن الحديث في الأزمة، عاد أبو النجا ليهاجم الشعراوي من خلال حسابه الرسمي على ”تويتر“، قائلًا إن ”الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم، بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن! الوهابية في أبشع تجلياتها، #كفاية_عك“.
وفور نشر أبو النجا لتغريدته، فتح الجمهور النار عليه، لتنهال التعليقات من رواد مواقع التواصل عليه مطالبينه باحترام العلم الذي قدَّمه إمام الدعاة وعدم الافتخار بالهجوم عليه.
المعروف عن الفنان المصري خالد أبو النجا، أنه دائم الإثارة للجدل، وكانت آخر أزماته ”دعمه للمثليين جنسيًّا“، في حين من المعلوم أنه موقوف عن التمثيل من قبل نقابة المهن التمثيلية المصرية، على خلفية مشاركته في إحدى الجلسات في الكونغرس الأمريكي، المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.
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