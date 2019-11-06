بالصور: أحمد السقا يفاجئ الجمهور بظهوره بالنقاب

فاجأ الفنان أحمد السقا متابعيه على انستقرام بصوره وهو يرتدي النقاب، دون أن يعلق على اللقطات مما دفع التعليقات تنهال عليه.
أحمد السقا ظهر بصور وهو يرتدي النقاب، واكتفى بكتابة تعليق “تيك توك”، وانهالت التعليقات ما بين مازحاً معه بسبب صوره المفاجئة وبين تأكيد البعض أن الصور من فيلمه الجديد “العنكبوت”.
ولم يكشف أحمد السقا عن طبيعة دوره تحديداً في فيلمه الجديد “العنكبوت”، ولكن صوره بالنقاب زادت من حماس الجمهور وفضولهم لمعرفة أحدث أدواره.
وحرص ابن أحمد السقا وزوجته على التعليق على صوره بالنقاب، للتأكيد على حبهما له وحماسهما لمشاهدة الفيلم، حيث وضع ابنه ياسين عدد من “الإيموجي” على شكل نار، بينما وضعت زوجته المذيعة مها الصغير قلب حب.
وينشغل أحمد السقا حالياً بتصوير دوره في فيلم “العنكبوت” الذي يدور في إطار تشويقي يتخلله أكشن، ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة منى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي وريم مصطفى ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المنتظر عرض الفيلم في عيد الفطر المقبل.
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