استقبال رائع لمؤسسة " س " واناكوندا فى كينيا

استقبلت إدارة مهرجان كينيا الدولي للمسرح بمدينة نيروبي وفد مؤسسة س للثقافة والابداع بحفاوة كبيرة رغم تجاهل السفارة المصرية بكينيا مع علمها بوجود فرقتين مصريتين مشاركتين فى المهرجان .

اكد المخرج كيفين كيماني رئيس المهرجان على سعادته الكبيرة بوجود عرض مسرحى من الجنوب المصرى يتعلق بالتراث والموروثات الشعبية وهو عرض القيد لفرقة اناكوندا التابعة لمؤسسة س للثقافة والابداع والتى سبق

وشاهدها اثناء مشاركته فى الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والتى اقيمت فى شهر ابريل الماضى بمحافظة اسيوط .

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس مؤسسة س للثقافة والابداع ان حفاوة استقبال الفنانين فى كينيا جعلتنا ننسى تجاهل السفارة المصرية وشعرنا اننا فى

بلدنا الحبيبة مصر .

واضاف ان فرقة اناكوندا تستعد غدا لتقديم العرض المسرحى " القيد " على مسرح نيروبى ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان والعرض تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبد الرحيم عطا، محمد سيد فارس، عبد الرحمن عطا، مدحت محمد، خالد علي، إبراهيم صابر، كارم عطا، ثريا ربيع.

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واشار الى ان حضور الدكتور احمد عواض رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة للمهرجان اعطى ثقل كبير للوفد المصرى واحتفت به ادارة المهرجان احتفاء خاص لحضوره الفعاليات لاول مرة.