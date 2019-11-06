فيديو صادم لريهام سعيد.. وهذا موقفها من أسما شريف منير

صدمت الإعلامية ريهام سعيد برأيها متابعيها، وذلك بعد دفاعها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

كما وجهت ريهام سعيد رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت فيديو بشأن الفنانة أسما شريف منير، قائلة: "ده وأظن أنه مفهوم جدًا بس طبعًا خده نصه عشان يتفهم غلط زي ما دايمًا بيتعمل معايا".

أسما شريف منير تهاجم الشعراوي

وكانت أسما نشرت منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس

بوك"، قائلة: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

ثم جاءت بعد الترشحيات من قبل متابعيها بأن تستمع لكلام الشيخ محمد متولي الشعراوي، لترد أسما قائلة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه،

لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي معرفش يستوعبه.. حقيقي استغربت".

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وكانت محكمة جنح قسم الجيزة قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "السمنة" وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، وحضر المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها.

ومن ناحية أخرى تشارك الإعلامية أسما والدها النجم شريف منير في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، والذي يتم عرضه يوم الخميس من كل أسبوع.

ويناقش البرنامج في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.