تعرف على حفلات إليسا ضمن جولتها الغنائية بكندا

تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لإحياء ثلاث حفلات كبري ضمن جولة غنائية جديدة تستعد لها في كندا، وذلك بداية من يوم 22 نوفمبر

الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ إليسا أولى حفلات جولتها المُقبلة بمدينة مونتريال، بعدها تنتقل إلي مدينة أوتاوا،

وتختتم جولتها بمدينة تورنتو الكندية.جدير بالذكر أن إليسا أحيت منذ أيام حفلُا غنائيُا ناجحًا، على مسرح الأولمبيا في باريس، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أفراد الجالية العربية في فرنسا.



