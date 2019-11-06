زوجةُ محمد حماقي تُفاجئه بالاحتفال بعيد ميلاده وسط نجوم الفن.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت نهلة الحاجري، زوجها النجم المصري محمد حماقي، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ44، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني وخارجه.

وأحضرت "الحاجري" قالب حلوى كبيرًا حملت صورته وهو يغني في إحدى الحفلات، وعلى أنغام إحدى الأغاني اشتعل حفل عيد ميلاد "حماقي"، وسط تصفيق من النجوم الحاضرين الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

ومن النجوم الذين رافقوا حماقي وزوجته الاحتفال بعيد ميلاده، أحمد حلمي وزوجته منى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش وأنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وتامر حبيب وأكرم حسني وأمير طعيمة ومحمود الليثي وأيمن بهجت قمر وغيرهم من الأصدقاء.

كما حضر حمدي بدر، مدير أعمال محمد حماقي والذي بدوره نشر صورًا على حسابه عبر موقع "فيسبوك"، حيث هنّأه الحضور بعيد ميلاده.

من جهة أخرى، حرص العديد من نجوم الفن على تهنئة محمد حماقي، من خلال تركهم لرسائل الأمنيات على حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم إليسا وأصدقاء حماقي في لجنة تحكيم "ذا فويس" ومنهم راغب علامة وسميرة سعيد.

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وكان محمد حماقي قد كشف عن أكبر قصة حب في حياته وكان لزوجته نهلة الحاجري، فقال إنها كانت زميلةً له في المرحلة الإعدادية مضيفًا: "كنت كل يوم بغلس عليها، وعايز أكلمها وهي كانت كل يوم لما تشوفني كأنها شافت شيطان، وتتخانق مع أصحابها وتتنرفز أول بس ما أظهر أو أعدي".

وأشار إلى أنه مع الوقت تقابلا، وكان ذلك في يوم عيد الحب، مردفًا: "كنت عايز أشوفها وأهلها لم يسمحوا لها بأن تخرج من المنزل، عملت نفسي بتاع ورد، ولبست هدوم قديمة شوية وخبطت على الباب بتاعها وقولت لو حد غيرها فتحلي هقول أنا بتاع الورد، والورد ده جايلكوا بس كان نفسي هي اللي تفتحلي وفعلًا هي اللي فتحتلي، ووشها جاب ألوان وقولتها هابي فلانتين وجريت، قعدنا مع بعض 3 سنين وبعدها اتجوزت".

يُذكر أن محمد حماقي، يشارك في برنامجيْ المواهب الغنائيين "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، كمدرب في لجنة التحكيم، ويشاركه في الأول أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة، والثاني يشاركه نانسي عجرم، وعاصي الحلاني.