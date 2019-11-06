تعرف على فيلم افتتاح مهرجان "القاهرة السينمائي"

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 41، عن فيلم الافتتاح الذي سيتم عرضه في أول يوم عقب افتتاح المهرجان بحضور النجوم، فيما ترصد "الدستور" معلومات عن الفيلم والذي يحمل اسم The Irishman، إضافة إلى تفاصيل قصة الفيلم.

1- الفيلم إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، آل باتشينو، جو بيشى، وهو فيلم روائي، مدته 209 دقيقة، ويعتبر هو العرض الأول له بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

2 - الفيلم يحكي عن أحد رجال العصابات يقوم بحكي مذكراته التي تكشف الكثير من الأسرار فيما يتعلق بنهاية الرمز العمالي الأمريكي "جيمي هوفا".

3 - المخرج "مارتنسكورسيزي"، هو مخرج وسيناريست ومنتج أمريكي من مواليد عام 1942 يعد أحد أبرز مخرجي جيله. قدم أول أفلامه الروائية الطويلة "من يطرق بابي" عام 1967، بينما لفت الأنظار إلى موهبته بشكل أكبر في فيلم "الشوارع الفقيرة" عام 1973 الذي ينتمي لنوع العصابات، النوع المفضل له، والذي شهد أيضًا بداية تعاونه مع رفيقه روبرت دي نيرو، إذ قدم معه ثمانية أفلام. حصل على السعفة الذهبية عام 1976 عن فيلم "سائق التاكسي"، وجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عام 2007 عن فيلم "الراحلون" بعد أن رشح لها سبع مرات سابقة في فئات مختلفة.

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4 - تم تصوير الفيلم ما بين 29 أغسطس 2017 وحتى 5 مارس 2018.

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