نشوب حريق هائل فى منزل هازال كايا بطلة "العشق الممنوع"

نشب حريق هائل فى منزل الفنانة التركية هازال كايا وقد استطاع رجال الإطفاء السيطرة على الحريق قبل ان يلتهم المنزل.

وأصدرت هازال كايا بيانا توضح فيه ملابسات الحادث الذى كشفت عن تطوراته حيث قالت فى بيانها : اردت ان اقدم توضيحا عن الأخبار التي انتشرت حول حريق منزلي، بالفعل اندلع حريق فى منزلى بالطابق السفلى ولان رجال الاطفاء وصلوا بسرعة تم السيطرة على الحريق قبل ان يلتهم المنزل.

وأضافت هازال كايا فى بيانها قائلة : "كل افراد الاسرة بخير والحيوانات الأليفة ايضا بخير وبرغم من خوفى وهلعى لما حدث الا اننى تماسكت وحاولت السيطرة على اعصابي.

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