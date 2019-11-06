هانى شاكر يرفع شعار كامل العدد فى حفل مهرجان الموسيقى ويغنى للعندليب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المطرب هانى شاكر فى حفله بمهرجان الموسيقى الذى يقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا بمجموعة متنوعة من أغانيه، بدأها بأغنية "مصر بالنسبة لك إيه"، وبعدها قدم أغنية أمرك ياحبيبى إيه، ونسيانك صعب أكيد، وأول قلبك ماخان، ووعد مني، وياريتني، وأغنية بأمر الحب للعندليب عبد الحليم حافظ. ورفع الحفل شعار كامل العدد، وحرص على حضور الحفل كل من الفنانة إلهام شاهين وبوسي شلبي وهالة سرحان.

مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 يكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية فى إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.