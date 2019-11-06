شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: اتفقنا بشكل مبدئى على تقديم "يوميات زوجة مفروسة أوى 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة داليا البحيرى لـ"الخليج 365" وجود نية بالفعل لدى صناع مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوى" لتقديم موسم خامس من العمل خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك حديثا دار معها وتم الاتفاق بشكل مبدئي على ذلك، ولكن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية حتى الآن أو تحديد موعد التصوير وسيظهر ذلك خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" بطولة داليا البحيرى، خالد سرحان، سمير غانم، رجاء الجداوى، مروة عبد المنعم، وشيماء سيف، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، وتأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى.



داليا البيحرى

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وتنشغل داليا حالياً بتصوير مشاهدها فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل امام وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل ودلال عبد العزيز، وحمدى الميرغنى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، ووفاء صادق، وسليمان عيد، أحمد فريد والهام عبد البديع.

وفى سياق متصل أوضحت داليا موقفها من المشاركة فى الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" الذي عرض قبل 14 عاماً مشيرة إلى أن وافقت على الفكرة بعد طرحها من مصطفى قمر والمخرج على ادريس ولكنها فى انتظار السيناريو لرؤية شكل الشخصيات والتطورات التي حدثت لها، حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة لها.