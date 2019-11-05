تراند اليوم : رسالة دعم من سامح حسين الي الجيل الصاعد : خليك مكمل سكتك

شارك الفنان سامح حسين، جمهوره عبر حسابه الشخصي على تويتر، جزء من مسرحية المتفائل التي يشارك بطولتها.

وقال “حسين”: “الرحلة مهما تطول عليك خليك مكمل سكتك، طول ما الهدف قدام عنيك عمر الظروف ما هتحبطك.. المتفائل”.

يذكر أن مسرحية “المتفائل”، ستقام آخر ليلة عرض لها على خشبة المسرح القومي يوم الخميس المقبل، عقب عرضها يوم 25 يوليو الماضي واستمرت أكثر من 3 أشهر.

تدور مسرحية “المتفائل” حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي رسخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجي وجعله يتوسم الخير في الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة، فيحارب كل أشكال الأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة “التفاؤل”.

والمسرحية بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، وباقة من النجوم وشباب المسرح القومى، إعداد وإخراج إسلام إمام، والعرض مأخوذ عن رواية “كانديد” وهي رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير كتبها عام 1759.