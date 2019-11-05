فن ومشاهير

تراند اليوم : تركي آل الشيخ يكرم “فنان العرب” محمد عبده

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تستعد الهيئة العامة للترفيه في ، لإطلاق حفل “أسطوري غير مسبوق”، تكريما لـ”فنان العرب” محمد عبده، وذلك في أواخر شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، تركي آل الشيخ، أنه سيتم أيضا تكريم الفنان عبادي الجوهر، في ليلة “عباديات” أواخر شهر نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيكون حفلا “استثنائيا”.

من جانبه، تقدم عبده بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما يقدمه للسعودية “من ازدهار في العديد من المجالات”، ولولي العهد الأمير .

وأوضح المغني السعودي الملقب بـ”فنان العرب”، أنه سيشارك في حفل غنائي في العاصمة السعودية، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، معتبرا أن الجمهور “سيكون أساس وعماد نجاح هذا الحفل”.

وسيقام الحفل على مسرح يحمل اسم الفنان السعودي، ويتسع لـ 22 ألف متفرج، حسب ما ذكرت إدارة موسم الرياض.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا