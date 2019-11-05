كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:49 مساءً - نشرت الشاعرة الأردنية التي تحمل الجنسية الإماراتية نجاح المساعيد، فيديو يجمعها بزوجها الجديد عامر السردي، الذي يصغرها بـ 14 عامًا؛ إذ ظهرا بالسيارة، وخلال تصوير المساعيد للفيديو يقوم زوجها بمسك يدها لتشعر هي بالخجل.
وأثار الفيديو ردود فعلٍ واسعة ومتضاربة، فتغزل البعض بجمال نجاح وردّة فعلها العفوية، بالإضافة لتميز علاقتها بزوجها، وطريقة تعبيرهما عن حبهما، مؤكدين أن ما قامت به حرية شخصية وأنَّ الفيديو بسيط ولا يستحق هذه الضجة، مُعلقين أنَّ سبب الانتقادات قد يكون فارق العمر الكبير بينها وبين زوجها؛ وهو الأمر الذي لا يتقبله المجتمع الشرقي وينتقده بكثرة،
بينما رأى آخرون أنَّ المساعيد بدأت تتصرف مثل بعض “الكبلز” المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يحرصون بشكل مستمر استعراض علاقتهم “بالتمثيل” وهو أمرٌ لا يليق بها.
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. . . . #حليمه_بولند نزلت مشداتها الخاصة
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا انتقادات لنجاح المساعيد بعد خجلها من زوجها.. والجمهور يتّهمها “بالتمثيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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