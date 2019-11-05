ميغان ماركل تتهم آشلي كول بملاحقتها ومحاولة مواعدتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:49 مساءً - أفادت الصحف الاميركية أن دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ أخبرت أحد الصحفيين أن لاعب كرة القدم السابق آشلي كول حاول في السابق ان يتقرب منها وتحديدا عام 2013 إلّا أن شقيقه “ماتي كول” نفى هذه الاخبار وقال ان ميغان تحاول تعزيز ملفها وسيرتها الشخصية كي تظهر في صحف التابلويد في المملكة المتحدة: “هذا مجرد هراء مكتمل الأوصاف، فمن المؤكد أنه لم يتوسَّل من أجل ترتيب موعد مع ميغان ماركل، فهي ليست من نوع الفتيات التي ينجذب إليها على أي حال، ولم يتخيَّل علاقتهما أبدًا.”

لكن لا اثبات حتى الان ان ميغان صرحت بالاساس بهذه المعلومات ويبدو ان الصحف تحاول ان تهاجمها بأي طريقة واستغلال اسماء معروفة لكي يقعون في الشباك ويهاجمونها ايضا