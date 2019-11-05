إليسا :أوطى الناس هني يللي بيحاربو الرأي الآخر بالحكي الوسخ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:49 مساءً - علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على حملة التشهير التي يتعرض لها الممثل اللبناني وسام حنا مؤخراً بسبب تأييده للثورة، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :”أوطى الناس هني يللي بيحاربو الرأي الآخر بالحكي الوسخ والاتهامات الشخصية والحكي اللي بيدل عا نفسيات رخيصة وما عندها منطق. لبناني، ويللي عم يتعرضلو وسام هوي دليل انحطاط أخلاقي. واجهو بالحجة… مش تحاربو بالشخصي”.
وبدوره ردّ حنا على كلامها هذا قائلاً :”للأسف مع هيك ناس مضطرين نبني بلد .. على كل حال ما في شي رح يوقفنا . لأنو كلنا رايحين و بلدنا هوي الباقي . بحبك من كل قلبي وبفتخر فيكي وًشكرا على دعمك، بحبك”.
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