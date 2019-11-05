ما الذي يشغل لطيفة التونسية عن الجمهور؟

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّرت النجمة ​لطيفة​ التونسية عن اشتياقها للجمهور، تاركة الجواب لهم عن سبب انشغالها عنهم في الفترة الأخيرة، اذ انها كتبت عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “والله توحشتكم وما يشغلني عنكم كان …..ايه؟؟؟؟ حد يقلي”.

ولاقى منشور لطيفة تفاعلًا ملحوظًا بين المتابعين، اذ انهم أجابوا على سؤالها قائلين أنها تحضّر لألبوم غنائي جديد، الأمر الذي شغلها مؤخرا عنهم.

الجدير ذكره أن لطيفة كشفت منذ فترة أن ألبومها الغنائي الجديد سيتضمن مفاجأت فنية عدّة لكنها لم تفصح عن تفاصيلها بعد.