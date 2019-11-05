ماجدة الرومي تغني للعرب من دبي

متابعة بتجــــــــــرد: إنتهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي من تجسيل أغنية جديدة ستطلقها خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وإنتشرت مؤخرًا صورة لماجدة الرومي من داخل الاستديو خلال وضعها اللمسات الأخيرة على الأغنية التي تتوجه فيها إلى الشعوب في الوطن العربي وهي من كلمات مدحت العدل وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

الأغنية نفذت بين بيروت وكييف وتركيا بمشاركة Kiev Philharmonic Orchestra.

ومن المقرر أن تقدّم ماجد الرومي هذه الأغنية لأول مرة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على خشبة مسرح أوبرا دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد وإحتفالاً بتتويج الفائز في تحدي القراءة العربي.