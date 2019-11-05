شاتاي أولوسوي يخرج فيلمه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: بعدما فاز بجائزة GQ مؤخرًا في أبو ظبي، يتحضر النجم التركي شاتاي اولوسوي للبدء بتصوير فيلمه الجديد.

ورغم التكتم الشديد حول الموضوع فقد ذكرت بعد التقارير أن شاتاي سيكون مخرج وكاتب الفيلم، حيث استغرقت كتابة هذا العمل حوالي ثلاث سنوات.

شاتاي موجود في الوقت الحالي في لندن برفقة مدير أعماله ليستكمل التحضيرات الخاصة بالفيلم، وكان قبل لندن قد زار لاكثر من مرة مدينة كركلارلي حيث من المتوقع أن يتم التصوير فيها أيضًا.

ويذكر أن آخر الأعمال التي قدمها شاتاي كان مسلسل The Protector بجزئيه الأول والثاني وعرض حصريًا عبر شبكة “نتفليكس” وحقق نجاحًا كبيرًا.

من جهة ثانية أولوسوي غائب كلياً عن السوشيال ميديا منذ حوالي الثلاثة أشهر، فآخر منشور له عبر حسابه على موقع “إنستجرام” كان في 15 آب/أغسطس الماضي.