موعد استثنائي لـ كارول سماحة مع الجمهور في الأردن

متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الجديد “بالصدفة” في لبنان، تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإطلاق العمل في عدد من البلدان العربية.

وأعلنت كارول عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أن العرض الأوّل للفيلم في الأردن سيكون يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في “سينما تاج” بالعاصمة عمان.

ومن المقرر أن تحضر كارول سماحة العرض مع الجمهور ومحبّيها في الأردن في احتفالية ضخمة سيحضرها أهل الصحافة والإعلام هناك.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة”، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.