تفاصيل الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن يوم أمس، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، عن تفاصيل الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي ينعقد في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري.

قدم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محمد حفظي، الشكر للمدير الفني للدورة إلى الراحل، يوسف شريف رزق الله، مهدياً هذه الدورة لروحه، وعبّر عن سعادته للاحتفاء به.

وقال حفظي، أنه تم استحداث جائزة جديدة في المهرجان، وهي أحسن فيلم من تصويت الجمهور، وستقدم جائزة مالية في حفل الختام بقيمة 20 ألف دولار أمريكي.

ويَعرض المهرجان خلال الدورة 41، 150 فيلماً، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.

Advertisements

وخلال الفترة من 21 إلى 26، يقيم المهرجان النسخة الثانية من “أيام القاهرة لصناعة السينما”، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

وعلّق السفير المكسيكي بالقاهرة، خوسيه أوكتابيو تريب، عن كون المكسيك، هي ضيف شرف لمهرجان القاهرة السينمائي، بأن ذلك “شرف كبير لنا”، مشيراً إلى أنه من أعرق وأهم المهرجانات في العالم، ويعتبر دعوة لاكتشاف المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وكان المهرجان قد كشف مؤخراً عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، من بطولة روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وذلك في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أُعلن أيضاً عن منح جائزة فاتن حمامة التقديرية، في حفل الافتتاح، للمخرج المصري الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز أوسكار وجولدن غلوب، وتم منح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.