مالوما يبدأ جولته العالمية لعام 2020 من دبي

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم الكولومبي العالمي مالوما جولته الغنائية لعام 2019، حيث يحيي أسبوعيًا حفلات في عدد كبير من العواصم والمدن حول العالم.

وقبيل إنتهاء العام، أعلن مالوما عن جدول جولته لعام 2020 والمقرر أن تحم اسم “1111 World Tour” تيمنًا بعنوان ألبومه الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ مالوما جولته للعام 2020 من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيلتقي الجمهور مساء 14 شباط/فبراير المقبل.

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وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.