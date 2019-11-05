متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الممثلة المكسيكية الشهيرة، سلمى حايك، بوصول عدد متابعيها إلى أكثر من 12 مليون معجب على موقع “إنستجرام” الشهير.
وأهدت “حايك” متابعيها في هذه المناسبة تقويم العام الجديد 2020، والذي يضم صفحاته 12 فيلمًا من أفلامها. وهذه الأفلام مرتبطة بأحد شهور العام، وطلبت سلمى حايك من كل شخص من متابعيها كتابة اسم فيلمه المفضل في خانة التعليقات، حتى تتمكن من معرفة شهر ميلاده.
وأتمت سلمى حايك، التي هي من أصول لبنانية، عامها الـ53 في 2 سبتمبر/أيلول 2019.
نفيد بالذكر أن أبرز أفلام سلمى حايك هي Frida، Desperado، وOnce Upon a time in Mexico.
كانت هذه تفاصيل خبر هدية ثمينة من سلمى حايك إلى معجبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.