هدية ثمينة من سلمى حايك إلى معجبيها

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الممثلة المكسيكية الشهيرة، سلمى حايك، بوصول عدد متابعيها إلى أكثر من 12 مليون معجب على موقع “إنستجرام” الشهير.

وأهدت “حايك” متابعيها في هذه المناسبة تقويم العام الجديد 2020، والذي يضم صفحاته 12 فيلمًا من أفلامها. وهذه الأفلام مرتبطة بأحد شهور العام، وطلبت سلمى حايك من كل شخص من متابعيها كتابة اسم فيلمه المفضل في خانة التعليقات، حتى تتمكن من معرفة شهر ميلاده.

وأتمت سلمى حايك، التي هي من أصول لبنانية، عامها الـ53 في 2 سبتمبر/أيلول 2019.

نفيد بالذكر أن أبرز أفلام سلمى حايك هي Frida، Desperado، وOnce Upon a time in Mexico.