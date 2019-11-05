إخلاء موقع تصوير أحدث أفلام أنجلينا جولي بعد اكتشاف قنبلة

متابعة بتجــــــــــرد: تم إجلاء النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، من موقع تصوير أحدث أفلامها السينمائية، وذلك بعد اكتشاف قنبلة.

ونقلت جولي مع باقي فريق عمل فيلم Eternals إلى موقع آمن، حيث كانوا في حالة صدمة من الموقف، واستدعت الشركة المنتجة خبراء المتفجيرات للتخلص من القنبلة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ولم تنفجر القنبلة، في موقع تصوير الفيلم، بجزيرة الكناري فويرتيفنتورا الإسبانية، والتي يعود عمرها إلى الحرب العالمية الثانية، إذ كان للنازيين قاعدة هناك.

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وقال مصدر للصحيفة البريطانية “كان الأمر مثيرًا ومرعبًا، إذ كان من الممكن للقنبلة أن تترك هناك لعقود، لكن من يدري ما الذي كان سيحدث لو اقترب أي شخص منها”.

ويعد فيلم Eternals أول أفلام أنجلينا جولي في عالم “مارفل” السينمائي، وتشاركها بطولته الممثلة المكسيكية سلمى حايك.

ويعرض لأنجلينا جولي في الصالات السينمائية حاليًا، الجزء الثاني من فيلمها “مالفيسنت”، وهو مستوحى عن إحدى روايات شركة “ديزني” الأمريكية.