شاكيرا: هذه أكثر لحظة مظلمة في حياتي

متابعة بتجـــــــــرد: قالت النجمة الكولومبية شاكيرا أن فقدان صوتها مؤقتًا قبل عامين كان أكثر “لحظة مظلمة” في حياتها وقد أثرت عليها، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اضطرت إلى تأجيل “جولة الدورادو العالمية” بعد إصابتها بنزيف في الحبل الصوتي الأيمن.

وقالت شاكيرا البالغة من العمر 42 عامًا في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في برشلونة، حيث تعيش مع لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه وابنيهما الصغار: “لقد أثر علي ذلك بشدة، فهناك فارق كبير بين قبل وبعد”، وأضافت: “إنك تأخذ أشياء كثيرة أمرا مفروغا منه عندما يكون الشيء لديك… في حالة صوتي، إنه أمر متأصل في نفسي، إنها هويتي”.

وأضافت النجمة الكولمبية: “اعتقدت دائمًا أنني في يوم من الأيام سأفقد العديد من الأشياء، وفي يوم من الأيام تفقد شبابك، وتفقد جمالك، وحتى تفقد أصدقاء، هناك أناس يأتون ويذهبون … لكنني لم أعتقد أبدًا أن صوتي كان شيئًا يمكن يختفي”.

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