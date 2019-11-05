هل فقدت هازال كايا جنينها بسبب الحريق في منزلها؟

متابعة بتجــــــــــرد: لا يزال خبر إندلاع حريق في منزل الممثلة التركيّة هازال كايا يُقلق الجمهور بعد إنتشار معلومات مغلوطة تشير إلى إصابتها بحروق وفقدان جنينها، فما صحّة ما يتمّ تداوله؟

أوضحت الممثلة هازال كايا، المعروفة بشخصيّة “فريحة”، بالقول “نعم اندلع حريق صغير في منزلنا بالطابق السفلي. وبسبب حضور رجال الإطفاء بسرعة، تمّ إخماد الحريق قبل أن يتّسع ويصل إلى مساحة أكبر”.

واضافت هازال كايا في المنشور التوضيحي “الحمدلله جميع أفراد منزلنا بخير بمن فيهم الحيوانات الأليفة التي تعيش معنا وجميعنا بخير والحمد لله. شعرت بالخوف كثيراً لكنني بخير وأشعر بالامتنان لأنّ الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير”.

وختمت “الآن نشعر وكأننا خرجنا في عطلة صغيرة خارج المدينة وسنتخذ تدابير أمنية أكثر جدية. ونعود إلى منزل خلال أيام قليلة وقبل ولادة ابننا”.