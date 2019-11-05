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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت شركة أفلام الرؤي العالمية للإنتاج بطرح الملصق الأول من الفيلم التاريخي "بانيبات" (Panipat) مع تحديد موعد عرضه النهائي الذي سيكون في السادس من ديسمبر المقبل.
وظهر النجمان الهنديان سانجاي دات وأرجون كابور على ملصق الفيلم بشكل لافت وصادم للجمهور في الوقت ذاته، حيث إن الزي الذي ارتداه كل منهما هو مزيج ما بين زي الحروب الهندية لفترة 1500 وبين زي جيوش الحملات الصليبية.
تدور أحداث الفيلم في إطار درامي عن الفترة التاريخية الخاصة بتقسيم ممالك الهند وظهور جيش المغول وكذلك الجيوش الراجبوتية، وقد تكلف إنتاجه ما يقرب من ٦٠ كرور روبية (٩ ملايين دولار).
ويؤدي النجم سانجاي دات دور أحمد شاه أسدالي، فيما يقوم أرجون كابور بدور ساداجيراو باهو، فيما تقوم النجمة كريتي سانون بدور بارفاتي باي في أولى تجارب النجوم الثلاثة مع الأدوار التاريخية.
الفيلم من إخراج أشوتوش غواريكر وسيكون العرض الأول في السينما يوم ٦ ديسمبر بثلاث لغات الهندية والإنجليزية واللغة التاميلية .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور لافت لأرجون كابور وسانجاي دات بملصق "بانيبات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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