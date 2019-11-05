رسالة أصالة تثير الشكوك حول حالة "نوال الكويتية" الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار إلغاء حفل الفنانة نوال الكويتية في موسم الرياض تساؤلات حول السبب الحقيقي لهذا القرار، وجاءت تغريدة المطربة السورية أصالة، لتكشف عن السبب وتزيد فى الوقت نفسه من قلق الجمهور على المطربة الكويتية.





وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع "أنستقرام": "يا حبيبة الرّوح، ويا صديقتي القريبة الحنونة الطيّبة.. ألّف سلامة على قلّبك وما تشوفي شرّ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبة إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".

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وكانت الفنانة نوال الكويتية كتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "حبيت أطمنكم إني الحمد لله بخير، شوية تعب ويزول، شكراً لكل من سأل عني، الله لا يحرمني منكم".

وعلق الفنان عبدالمجيد عبدالله على تغريدتها قائلاً: "ألف سلامة يا أم حنين، ربنا يحفظك من كل شر ويمنحك العافية"، كما تفاعل الفنان رابح صقر وكتب: "خطاك السوء يا أم حنين، سلامتك من كل شر".



