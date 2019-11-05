عارض صحي يمنع نوال الكويتية من المشاركة بهذا الحفل.. ماذا قالت صديقتها المقربة؟

عارض صحي بسيط تعرّضت له الفنانة نوال الكويتية، أجبرها على الاعتذار عن مشاركتها في حفلها في السعودية في اللحظة الأخيرة، حيث كان مقررًا ان تنضم الى عدد من النجوم في إحياء “موسم الرياض”، ابرزهم أصالة نصري، ماجد المهندس، رابح صقر وأميمة طالب.

مرض نوال المفاجئ شكل بلبلة لدى جمهورها، خصوصًا أولئك الذين كانوا ينتظرون صعودها على خشبة المسرح ضمن احتفال “موسم الرياض”، لتطربهم كالعادة بصوتها العذب وأغنياتها المميزة.

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الى ذلك، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفنانة الكويتية بالتغريدات من متابعيها وزملائها الفنانين، الذين اطمأنوا على صحتها وتمنوا لها الشفاء العاجل، أبرزهم كانت صديقتها المقربة الفنانة السورية أصالة نصري، التي نشرت على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لنوال أرفقتها بالتعليق التالي: “ياحبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونه الطيّبه … ألّف سلامة على قلّبك وماتشوفي شرّ ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبه إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن ، سلامة قلّبك وروحك وصوتك ياقلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغاليه”.

وقد لاقى هذا المنشور تفاعلاً كبيرًا من متابعي أصالة الذين أيضا يُعتبرون من جمهور الفنانة الكويتية، حيث راحوا يعلقون على الصورة متمنين لنجمتهم المفضلة الصحة.

في المقابل، لم تترك الفنانة الكويتية جمهورها بحيرة من أمره أو مشغول البال عليها، حيث خرجت عن صمتها مطمئنة كل محبيها ومتابعيها، وذلك بنشرها تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر قالت فيها: ” صباح الخير، حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول ان شاءالله، شكراً لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله”، لتنهمر التعليقات من المتابعين الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية.

يذكر ان علاقة صداقة قوية ومتينة تربط بين النجمة نوال الكويتية والفنانة اصالة، وقد كانا منذ فترة مع بعضهما في لندن حيث امضيا اوقاتا ممتعة.