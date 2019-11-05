مريم حسين تكشفُ سبب ابتعادها عن الأضواء.. وتضعُ نظامًا لعودتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المغربية مريم حسين، أسباب ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية، موضحةً أنها انشغلت كثيرًا بحياتها الخاصة بدءًا من الزواج ثم الحمل والولادة وتربية ابنتها.

وقالت مريم حسين، في تصريحات تلفزيونية، إنها انقطعت عن الدراما لهذه الأسباب، مضيفةً أنه كان من المستحيل لديها أن تترك ابنتها لدى الناس كي تربيها وتتفرّغ هي لعملها.

واستطردت: "قعدت سنتين ونصف حتى كبرت ابنتي وكنت أظل بجانبها 24 ساعة أنا ووالدتي وخلاص الحين صار عمرها سنتين ونصف تقدر تفهم تقدر تنقل الكلام فقلت خليني أرجع للفن".

وأردفت الفنانة المغربية، أن من أسباب ابتعادها عن الفن أيضًا كان عدم حصولها على دور مناسب تجد فيه نفسها، لافتةً إلى أنها وضعت نظامًا محددًا لهذه العودة وهو أن يكون لديها عمل أقوى من الذي ظهرت به في الماضي.

وكشفت مريم حسين، عن عودتها للفن مجددًا من خلال فيلم سينمائي جديد يحمل "دراهم"، مبينةً أنه سيكون فيلمًا قويًا لأن كل شيء به جيد بدءًا من النص والكاست والمخرج والتصوير واللوكيشنات ومحور القصة.

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وتابعت بأنها تقوم بدور "شمس" في الفيلم ومعها 3 ملكات جمال يلعبون أدوار صديقاتها، وأن حياتها الشخصية بها صديقات حلوات، وأضافت: "إن الله يحب الجمال وأنا أحب اللي يكون معاي يكونوا حلوين".

وأكّدت أن اختيار 3 ملكات جمال للمشاركة معها له علاقة بقصة الفيلم وعبرة بالموضوع، مؤكدةً أن الجمهور سيرى مفاجآت في هذا الفيلم.

وأثارت الفنانة المغربية مريم حسين الجدل مؤخرًا بعد تداول فيديو لها تظهر فيه وهي تقوم بتحويل العباءة إلى لباس يشبه ملابس البحر، حيث ارتدت عباءة سوداء، مُقدِّمةً طريقة جديدة لتحويل العباءة إلى زي مُختلف، في حال وجدت نفسها مضطرة إلى الذهاب لأي مكان يمنع ارتداء العباءة.

وقامت حسين بفتح العباءة وربط الشال الذي كان على رأسها جهة الخصر، ليبدو كأنه زي كامل مفتوح، كاشفة عن ملابسها التي أسفل العباءة.

وتُثير الفنانة المغربية مريم حسين الجدل حولها باستمرار سواءً بسبب تصريحاتها أو طريقتها في الملابس، بالإضافة لحياتها الخاصة والتي كانت محل جدل كبير في الفترة الماضية.