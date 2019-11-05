كارمن سليمان تتألق فى إطلالة جديدة عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام". وعلقت كارمن سليمان قائلة: "الجمال يبدأ فى اللحظة التى قررت فيها أن تكون نفسك". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : عسل - قمر - بحبك Advertisements يذكر آن أخر أعمال كارمن سليمان دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى. قد يهمك ايضاً: كارمن سليمان تكشف عن سبب غيابها طوال الفترة الماضية كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا في فندق كمبنسكي بالقاهرة

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