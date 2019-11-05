لينا أحمد الفيشاوي تقوم بتغيير اسمها على "إنستغرام"

قامت «لينا» ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، بتغيير اسمها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستغرام، إلى لينا فاروق الفيشاوي، نسبة إلى جدها الراحل، بعد الأزمة التي وقعت بينها وبين والدها، وامتناعه عن سداد نفقتها، وألزمته المحكمة بالنفقة قبل أشهر قليلة.

وصدمت «لينا» والدها بهذا القرار، لاسيما وأنها كانت شديدة القرب من جدها الراحل فاروق الفيشاوي، الذي كان شديد التعلق بها، عكس علاقتها بوالدها التي توترت لعدم سداده النفقة منذ فترة طويلة.

كانت «لينا» ابنة أحمد الفيشاوي، قد نشرت، في أغسطس الماضي، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، علقت من خلاله على أزمتها مع والدها الفيشاوى الصغير، بعد صدور حكم بالحبس ضده لعدم سداده النفقة الخاصة بها.

في بداية الفيديو، قامت لينا الفيشاوي بتعريف نفسها للمشاهدين، وبعدها بدأت في سرد حكايتها مع والدها، مشيرة إلى أنها لم تبصر والدها إلا حينما كان عمرها 3 سنوات، لافتة إلى أنها كانت تعلم أنه كانت هناك مشكلات بين والدتها هند الحناوي ووالدها أحمد الفيشاوي، حيث كانت تعتقد أن المشكلات تتعلق بالمصروفات والنقود.

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وأضافت لينا الفيشاوي، أن والدتها هند الحناوى كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة، قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابها معها لتستكمل دراستها هناك، فوافق أحمد الفيشاوي بشرط أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سوف تدرس فيها ابنته، وتم ذلك بالفعل.

وأوضحت لينا الفيشاوي، أن الحياة في بريطانيا صعبة جدًا ومكلفة، في حين أن والدها لم يتحمل مصروفاتها، وبعد ذلك تفاجأت بصدور حكم بحبس أحمد الفيشاوي لعدم سداد النفقة، لافتة إلى أن أبيها هاتفها بعد ذلك وطالبها بأن تكون جزءا من حياته وتعود للعيش معه.

وأشارت لينا الفيشاوي،إلى أنها استغربت حديث أبيها لأنها لم تشعر مرة أنه يهتم بها ويريد أن تكون جزء من حياته، لافتة إلى أنها تظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالنقود والمصروفات، مؤكدة أنها لم تستشعر الحب من أحد سوى جدها الراحل فاروق الفيشاوي، مستنكرة ما يقوم به والدها وعدم رغبته في أن تحظى بتعليم راق وحياة كريمة.