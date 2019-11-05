محمد حماقي يوجه رسالة شكر لراغب علامة لتهنئته بعيد ميلاده

نشر الفنان محمد حماقي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، رد من خلالها على الفنان راغب علامة، الذي هنأه بعيد ميلاده الذي يوافق أمس الأثنين 4 نوفمبر.

وكتب محمد حماقي، في تغريدته قائلًا: "شكرا يا رجل على كلماتك الحميمة! أنت جعلت عيد ميلادي لا ينسى مع كلمتك! أنا مسرور العمل معا".

وكان راغب علامة قد وجه تغريدة لـ حماقي، مهنئًا إياه بعيد ميلاده قائلًا: "عيد ميلاد سعيد إلى صديقي العزيز # Hamaki ... أنا سعيد حقًا أننا معًا نحقق شيئًا جميلًا لكل هذه المواهبة التي نشهده ... هدية حقيقية من الله".

على جانب آخر، تخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية «م البداية»، ضمن أغاني ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، إذ حققت 41 مليون ألف مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب.

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يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي البوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من انتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.

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