شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سوما تتألق بأجمل أغانيها على المسرح الكبير فى مهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المطربة "سوما" عددا من أغانيها القديمة والجديدة، خلال حفلها الغنائى، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته الـ28، وتفاعل معها الجمهور المتواجد فى المسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث قدمت أغانى "ده حبيبي، وأعز أصحاب، وسألونى الناس، ولوكنا بنحبها، واه يا اسمرانى اللون".

مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة، مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية فى إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.

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