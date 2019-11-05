شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حفلات أسبوعية لـ"القومية للفنون" على مسرح البالون ابتداء من 7 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية، اعتبارا من يوم الخميس 7 نوفمبر الحالى على مسرح البالون بالعجوزة.
تقدم الفرقة روائع استعراضاتها التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى، فى تمام الساعة التاسعة من مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، لمدة 15 ليلة عرض طوال الشهر، التدريب للفنانين خالد زكى، خميس عباس، مرفت حسن، خالد عزب، مشرف عام العرض الفنان أسامة إمام.
ويتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر استعراضات الفرقة منها "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الغوازي، أم الخلول، البمبوطية، التنورة، الحصان، الملايا، العصا".
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