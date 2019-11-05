شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دقيقة و45 ثانية من التشويق والإثارة لـ مسلسل The Mandalorian والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات ديزنى + عن فيديو ترويجى جديد لـ مسلسل المغامرة والإثارة The Mandalorian، والذى من المقرر بدء عرضه يوم 12 نوفمبر الجارى.

المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.

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ويدور حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

أعلنت خدمة البث المباشر ديزني+ تجديد مسلسل High School Musical: The Musical: The Series، لموسم ثانى قبل عرض الأول ، ومن المقرر عرض المسلسل على 3 شبكات وهم ديزنى + و ABC، و Freeform، ولكن سيتم إصدار السلسلة حصريًا على خدمة Disney + عند بداية من 12 نوفمبر المقبل.

تبع الكوميديا الموسيقية مجموعة من طلاب الدراما وأعضاء هيئة التدريس في إيست هاي، مدرسة يوتا الثانوية حيث تم تصوير فيلم" هاي سكول ميوزيكال "الأصلي، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، حسبما نشر موقع. "tvseriesfinale"

مسلسل High School Musical: The Musical: The Series من بطولة جوشوا باسيت، أوليفيا رودريجو، كيت رينرز، مات كورنيت، دارا رينيه، جوليا ليستر، فرانكي أ. رودريجيز، لاري سبرستين، مارك سانت سير.