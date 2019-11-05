شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المسرح الكوميدى يجرى بروفات "حب رايح جاى" من إخراج ياسر صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان إيهاب فهمى، رئيس فرقة المسرح الكوميدى، أن فرقته تجرى حاليا بروفات العرض المسرحى "حب رايح جاى" من إخراج ياسر صادق، لتقديمها بعد الانتهاء من مسرحية "رسايل العشاق".

ووصف فهمى، خلال المؤتمر الصحفى لمسرحية رسايل العشاق بالمسرح العائم، أن المسرحية تجربة جديدة ورسالتها تدعو إلى الحب بين البشر.

وقال فهمى إنه بعد توليه رئاسة المسرح الكوميدى يحاول العمل بشكل جديد ومختلف، نوعدكم ان الفرقة ستقدم عروضا تنال من اعجاب الجمهور.

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بدأ المؤتمر الصحفى لمسرحية رسايل العشاق بإحدى أغنيات المسرحية "لا رفيق لى سوى العشق" غناء على الهلباوى، ومشهد راقص من أوفرتير المسرحية، وذلك على المسرح العائم بالمنيل، بحضور رئيس البيت الغنى للمسرح إسماعيل مختار، ومدير المسرح الكوميدى إيهاب فهمى .

"رسايل العشاق" من إنتاج وزارة الثقافة، والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم فى ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومى داخل المسرحية، فالمسرحية دعوة للطاقة الإيجابية فى الحياة والوصول للفطرة السليمة فى الحب.

"رسايل العشاق" بطولة مفيد عاشور، لما كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد على الهلباوى، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر ، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.