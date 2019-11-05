شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى: "رسايل العشاق" استفزتنى فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنشد على الهلباوى إنه منذ قراءة النص المسرحى لـ"رسايل العشاق" وشعر أنه العمل استفزه فنيا، وطلب من المخرج محمد إبراهيم تأليف الموسيقى التصويرية للمسرحية، بالإضافة إلى غنائه أشعار جلال الدين الرومى.

وبدأ المؤتمر الصحفى لمسرحية رسايل العشاق بإحدى أغنيات المسرحية "لا رفيق لى سوى العشق" غناء على الهلباوى، ومشهد راقص من أوفرتير المسرحية، وذلك على المسرح العائم بالمنيل، بحضور رئيس البيت الغنى للمسرح إسماعيل مختار، ومدير المسرح الكوميدى إيهاب فهمى.

رسايل العشاق من إنتاج وزارة الثقافة، والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم فى ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومى داخل المسرحية، فالمسرحية دعوة للطاقة الإيجابية فى الحياة والوصول للفطرة السليمة فى الحب.

"رسايل العشاق" بطولة مفيد عاشور، لما كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد على الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.