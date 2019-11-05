غدا.. أكاديمية الفنون تكرم الفنان التشكيلى محيى الدين حسين عن أعماله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكى، ومعهد الكونسرفتوار احتفالية لتكريم الفنان التشكيلى الكبير محيى الدين حسين غدا الأربعاء 6 نوفمبر فى قاعة أبو بكر خيرت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وتأتى الاحتفالية بمناسبة إهداء الفنان الكبير اثنين من أعماله الفنية لمعهد الكونسرفتوار. ومن المقرر أن يضم الاحتفال عزفا موسيقيا لابنته الفنانة الدكتورة منال محيى الدين على الهارب، وحفيده عازف البيانو سيف الدين شريف، كما تشارك حفيدته ليلى أشرف بالغناء ومن مؤلفات ابنه المايسترو شريف محيى الدين يقدم الدكتور تامر فهمى "قطعة للفاجوط"، كما يشارك فى الحفل من أساتذة المعهد الدكتور أشرف شرارة "تشيللو"، والدكتور سامى إبراهيم "فيولينة"، والدكتورة ريهام محمود "فيولا"، والدكتور شادى حنا "تشيللو"، والدكتورة ميريت حنا "بيانو".

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