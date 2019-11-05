شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى فى جلسة تصوير بالعباءة بالسعودية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هبة مجدى عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها فى المملكة العربية السعودية، وظهرت فيها بالعباءة وذلك بأحد الفنادق هناك، حيث تتواجد هبة فى مدينة الرياض للمشاركة فى عرض مسرحيتها "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى بموسم الرياض بدءً من غدا الأربعاء ولمدة 4 ليالى.



هبة مجدى

يذكر أن رائعة شكسبير الخالدة "الملك لير" يشارك في بطولتها مع النجم الكبير يحيى الفخرانى نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدى كامل وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وإخراج تامر كرم و ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

وبعد عودة هبة إلى القاهرة، تستكمل تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" مع محمد رجب حيث صورت يومين فى العمل الأسبوع الماضى، والعمل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.



هبة مجدى بالعباءة



هبة مجدى

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هبة مجدى بالعباءة فى جلسة تصوير



هبة مجدى بالعباءة فى جلسة تصوير



هبة مجدى بالعباءة