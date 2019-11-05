شكرا لقرائتكم خبر عن جلال الدين الرومى يجمع بين المحبين فى "رسايل العشاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحضر المخرج محمد إبراهيم شخصية إمام العاشقين جلال الدين الرومى، فى مسرحيته "رسايل العشاق" التى تدور فى فلك الحب.

وقال إبراهيم، فى المؤتمر الصحفى لمسرحية "رسايل العشاق"، إنه بالحب تزول كل المشكلات كما قال جلال الدين الرومى، مضيفا أنه يستدعى شخصية إمام المحبين لحل مشكلات الحب فى زماننا.

ويؤدى جلال الدين الرومى الفنان مفيد عاشور، الذى قال إنه قرأ أبحاثا وكتبا كثيرة عن هذا الرجل المحب، فرسالة المسرحية مفادها، ماذا لو بعث جلال الدين الرومى بعد كل هذه السنوات.

وأضاف عاشور أن جلال الدين الرومى يدعو إلى التسامح والحب والمساواة، وأتمنى تقديم مسلسل تليفزيونى عن هذه الشخصية.

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من جانبه قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن تجربة رسايل العشاق سيكون لها شأن كبير جدا، خاصة أنها تعتمد على عدد من الموهوبين من أبناء المعهد العالى للفنون المسرحية.

بدأ المؤتمر الصحفى لمسرحية رسايل العشاق بإحدى أغنيات المسرحية "لا رفيق لى سوى العشق" غناء على الهلباوى، ومشهد راقص من أوفرتير المسرحية، وذلك على المسرح العائم بالمنيل، بحضور رئيس البيت الغنى للمسرح إسماعيل مختار، ومدير المسرح الكوميدى إيهاب فهمى .

رسايل العشاق من إنتاج وزارة الثقافة، والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم فى ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسايل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل المسرحية، فالمسرحية دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة فى الحب.

"رسايل العشاق" بطولة مفيد عاشور، لما كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد ،إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.