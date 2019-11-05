صور وفيديو| لميس الحديدي وهالة سرحان في حفل هاني شاكر بـ"الموسيقى العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا عبر حسابها على إنستجرام، خلال حضورها حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية. وظهرت بوسي في الصور مع الفنان هاني شاكر، ومع الإعلاميتين لميس الحديدي وهالة سرحان. كما نشرت فيديو من الكواليس قبل صعود الفنان هاني شاكر إلى المسرح لتقديم فقرته الغنائية. وأحيا "أمير الغناء العربي" هاني شاكر حفله ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وسبقه فاصلًا للمطربة سومة وعازف القانون العراقي فرات قدوري.

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