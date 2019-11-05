بالفيديو| ابنة مي سليم تهنئها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة مي سليم فيديو لابنتها "لي لي"، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت "لي لي" في الفيديو وهي تقول باللغة الإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد.. عيد ميلاد سعيد مامي".

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وعلقت مي على الفيديو: "بكرة عيد ميلادي، ولي لي عملت الفيديو ده، ربنا يخليكي ليا يا أحلى حاجة في حياتي ويحفظ كل أولادنا، أمين".

وتحتفل الفنانة مي سليم بعيد ميلادها الـ36، غدا الأربعاء، إذ أنها من مواليد 6 نوفمبر 1983.

وتنتظر مي سليم عرض مسلسلها "حواديت الشانزليزيه" على قناة on e، وmbc 4، يوم 10 نوفمبر الجاري.